تشكيل بوروسيا دورتموند - تغيير وحيد من كوفاتش.. وجيراسي في الهجوم

السبت، 05 يوليه 2025 - 22:24

كتب : FilGoal

جيراسي - دورتموند

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ريال مدريد.

ويواجه بوروسيا دورتموند غريمه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

ويغيب جوب بيلينجهام الشقيق الأصغر لجود لاعب ريال مدريد بسبب تراكم البطاقات.

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وأجرى كوفاتش تغييرا بتواجد مارسيل سابيتزر بدلا من فيليكس نميتشا وهو الاختلاف الوحيد عن المباراة الماضية ضد مونتيري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبل

خط الدفاع: نيكلاس سولي – فالديمار أنتون – رامي بنسبعيني

خط الوسط: جوليان رييرسون – مارسيل سابيتزر – باسكال جروس – دانييل سفينسون

خط الهجوم: جوليان براندت – سيرهو جيراسي – كريم أدييمي

ويواجه الفائز من هذه المباراة خصمه باريس سان جيرمان في دور نصف النهائي.

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