كرة يد – الصفقة الأكبر للنادي.. سبورتنج يعلن انتقال بيجاد مروان إلى الزمالك
السبت، 05 يوليه 2025 - 22:18
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي سبورتنج انتقال لاعبه بيجاد مروان إلى نادي الزمالك لدعم صفوف فريق كرة اليد في القلعة البيضاء.
وكشف سبورتنج أن الانتقال جاء مقابل مبلغ مالي لم يتم الافصاح عنه.
بالإضافة إلى انتقال يوسف عزو من الزمالك إلى سبورتنج.
وأكد شهاب قاسم عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج لـFilGoal.com: "الصفقة هي الأكبر في تاريخ نادي سبورتنج من حيث المقابل المادي".
وكان بيجاد مروان قد تلقى عروضا من الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة وأبلغ اللاعب ناديه برغبته في الرحيل.
ولعب بيجاد مروان مع الزمالك خلال بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية على سبيل الإعارة بنهاية الموسم المنقضي وظهر بشكل جيد.
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