بسبب درجة الحرارة.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني (ب)

السبت، 05 يوليه 2025 - 22:13

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن اتحاد كرة القدم الموافقة على تأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) للموسم الجديد، لينطلق في 1 سبتمبر بدلا من الموعد المحدد سابقا.

ويأتي هذا القرار استجابة للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

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كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس .

ويؤكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته بما يحقق مصلحة جميع الأندية و يضمن سلامة عناصر اللعبة.

اتحاد الكرة دوري القسم الثاني
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