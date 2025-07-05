كرة سلة – منتخب مصر للسيدات يهزم تونس ويلاقي الجزائر في نصف نهائي البطولة العربية

فاز منتخب مصر لكرة السلة للسيدات على تونس بنتيجة 80-55 في الجولة الثالثة والأخيرة للدور التمهيدي للبطولة العربية.

وتقام البطولة العربية لكرة السلة للسيدات في مصر بالصالة رقم 3 في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 4 منتخبات وهي مصر والأردن وتونس والجزائر.

وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر الدور التمهيدي للبطولة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في 3 مباريات.

وجاء منتخب الأردن في المركز الثاني ثم منتخب تونس في المركز الثالث، ومنتخب الجزائر في المركز الرابع.

ويلعب منتخب مصر في نصف النهائي ضد الجزائر غدا الأحد في تمام الخامسة مساء.

بينما يلتقي منتخب تونس، منتخب الأردن في تمام الساعة السابعة مساءً، في نصف النهائي الآخر.