انتهت كأس العالم للأندية - ريال مدريد (3)-(2) بوروسيا دورتموند

السبت، 05 يوليه 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في دور ربع النهائي.

الفائز من هذه المواجهة سيواجه منافسه باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

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انتهت

ق 90+7: جوووووووووووول جيراسي من نقطة الجزاء.

ق 90+6: ركلة جزاء لدورتموند وطرد لدين هاوسن بعد إعاقة جيراسي.

ق 90+4: جوووووووووووووووووول مقصية رائعة من كيليان مبابي.

ق 90+3: جوووووووووول ماكس بيير بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 62: تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق تشواميني ارتطمت في العارضة.

ق 61: تسديدة أرضية من دانييل سفينسون يمسكها كورتوا بسهولة.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 27: تسديدة أرضية خطيرة للغاية من جود بيلينجهام بعدت المرمى قليلا.

ق 20: جووووووووول فران جارسيا بعد عرضية أرضية من ترينت ألكساندر أرنولد.

ق 10: جووووووووول جونزالو جارسيا بعد تسديدة عقب عرضية من أردا جولر.

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد كأس العالم للأندية بوروسيا دورتموند
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