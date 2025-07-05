تشكيل ريال مدريد - ألونسو بلا تغييرات أمام دورتموند

السبت، 05 يوليه 2025 - 21:36

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

حافظ تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد على تشكيل فريقه الذي خاض به مباراة يوفنتوس أمام بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية.

ويلعب ريال مدريد ضد دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

ويجلس كيليان مبابي على مقاعد بدلاء ريال مدريد في ظل معاناته من الإصابة، ويقود الهجوم جونزالو جارسيا.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – أنطونيو روديجير – دين هاسون – فيران جارسيا

الوسط: فيدي فالفيردي – تشواميني – أردا جولر

الهجوم: جود بيلينجهام – جونزالو جارسيا – فينيسيوس جونيور

وكان ريال مدريد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدف جونزالو جارسيا.

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