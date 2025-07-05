اتحاد العاصمة بطلا لكأس الجزائر بالفوز على شباب بلوزداد

توج فريق اتحاد العاصمة بلقب كأس الجزائر بعد الفوز على شباب بلوزداد.

وفاز اتحاد العاصمة على شباب بلوزداد بهدفين دون رد، في نهائي كأس الجزائر الذي أقيم على ملعب نيلسون مانديلا.

سجل ثنائية فوز اتحاد العاصمة كل من رياض بن عياد، وأحمد خالد.

وتعد هذه هي المرة التاسعة التي يفوز فيها اتحاد العاصمة بكأس الجزائر. والأولى له منذ عام 2013.

وكان آخر بطل لكأس الجزائر من الموسم الماضي هو شباب بلوزداد.

وبذلك يكون اتحاد العاصمة بطل كأس الجزائر، بينما فاز فريق المولودية بلقب الدوري.