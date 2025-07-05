شقيقة رونالدو توضح سبب غيابه عن جنازة جوتا

السبت، 05 يوليه 2025 - 21:11

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا

أوضحت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو، سبب عدم ذهاب شقيقها لجنازة صديقه الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول.

ديوجو جوتا

النادي :

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

وكتبت كاتيا عبر إنستجرام: "عندما توفي والدي، لم يكن الألم فقط في الفقد بل في طوفان الكاميرات والفضوليين في المقبرة، وفي كل مكان ذهبنا إليه".

وأضافت "كان دمارًا لا يوصف قبور خربت، وجدران تسلقها الناس بلا أي احترام، لم نستطع حتى المغادرة بكرامة، بسبب الفوضى".

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وتابعت "كان هناك مسؤولون ومدرب المنتخب، لكنني لم أستوعب من صافحني الألم كان طاغيًا، من ينتقد غياب أخي أو يشكك في دعمه، لن أتناقش معه، سأحذره سئمت من النقد المجاني والتطرف الأعمى، مجتمعنا مريض بلا تعاطف، بلا وعي".

وأتمت" "المؤسف أن الإعلام ومنصات التواصل فضلت الحديث عن الغياب بدل أن تحترم مأساة عائلة فقدت اثنين من أبنائها، أشعر بالخجل من هذا الواقع، هكذا أصبح العالم آراء بلا قيمة، وأشخاص بلا قلب".

وتوفي ديوجو جوتا وشقيقه أندري سيلفا في الساعات الأولى من صباح الخميس، إثر حادث سير في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

البرتغالي رحل عن عمر يناهز 28 عاما في طريقه للحاق برحلة بحرية تقوده عائدا إلى إنجلترا.

السفر البحري كان بسبب منعه من الطيران بأمر الأطباء نظرا لحالته الرئوية بعد الجراحة التي أجراها في الضلوع، إثر الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

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