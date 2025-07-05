رومانو: بابلو توري ينتقل من برشلونة إلى مايوركا

أتم نادي ريال مايوركا ضم بابلو توري لاعب برشلونة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن الاتفاق تم بين برشلونة ومايوركا بشأن انتقال توري مقابل 5 ملايين يورو.

بالإضافة إلى وجود بند إعادة بيع بقيمة 50% من مبلغ بيع اللاعب في المستقبل.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة في الأيام القيلة المقبلة.

توري البالغ من العمر 23 عاما انضم إلى برشلونة في عام 2022 قادما من نادي راسينج.

ومع برشلونة خرج توري للإعارة مع جيرونا قبل أن يعود مرة أخرى.

ولعب توري مع برشلونة بشكل عام 27 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.