بين الاعتزال والاختفاء.. سبورت: روميو ومستقبل مجهول مع برشلونة

شددت وسائل الإعلام الكتالونية، عن المستقبل المجهول للاعب الإسباني أوريول روميو لاعب برشلونة المعار لجيرونا.

أوريول روميو النادي : جيرونا برشلونة

وأفادت سبورت الكتالونية، أن روميو حتى الآن مستقبله مجهول، فقد انتهت إعارته مع جيرونا لكنه لم يتواصل أبدًا مع إدارة برشلونة منذ نهاية الموسم.

ويتبقى أسبوع واحد فقط على عودة الفريق للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد وإلى الآن لم يحسم مستقبل اللاعب.

وبحسب بعض التقارير الإخبارية الأخرى فإن روميو قرر اعتزال كرة القدم لكنه لم يعلن إلى الآن بشكل رسمي.

ولم ير أحد اسم اللاعب في قوائم جيرونا وبرشلونة للموسم الجديد، ويبقى هذا الصمت غامضا حيث تعمل إدارة برشلونة على التخلص من اللاعب قبل انطلاق معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وينتهي عقد أوريول مع برشلونة صيف 2026، ورحل إلى جيرونا على سبيل الإعارة الصيف الماضي لمدة موسم واحد فقط وانتهت الإعارة ببداية شهر يوليو الحالي.