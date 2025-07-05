أين الحقيقة؟ أنباء متضاربة عن اهتمام إنتر بضم تير شتيجن

كشفت صحيفة سبورت عن اهتمام إنتر ميلان بالتعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن إنتر سيقدم عرضا لضم تير شتيجن خلال الأيام المقبلة.

ولكن على الجانب الآخر، نفى الصحفي فابريزيو رومانو وجود أي اهتمام من جانب النيراتزوري.

وتوترت الأمور بين برشلونة والحارس الألماني، وذلك بعد التعاقد مع خوان جارسيا حارس مرمي إسبانيول.

ووجه الفريق الكتالوني رسالة غير مباشرة لشتيجن بهذا التوقيع، أن يبحث عن فريق آخر، خاصة وأن تشيزني سيكون الحارس الثاني للفريق.

وشارك تير شتيجن في 9 مباريات فقط خلال موسم 2024-2025، وذلك بسبب تعرضه لإصابة أبعدته كثيرًا عن الملاعب.

وانضم تير شتيجن لصفوف النادي الكتالوني في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع النادي بدوري أبطال أوروبا 2015، والدوري الإسباني 6 مرات.