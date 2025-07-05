بوني: الانضمام لـ إنتر حلم طفولتي وتحقق.. وسأشاهد لاوتارو وتورام بعيني طفل

السبت، 05 يوليه 2025 - 20:11

كتب : FilGoal

أنجي يوان بوني - إنتر

عبر أنجي يوان بوني لاعب إنتر الجديد عن سعادته بالانضمام للنيراتزوري مشيرا إلى أنه حلم طفولته وتحقق.

ونشرت صورة للمهاجم أثناء عندما كان طفلا مرتديا قميص إنتر.

وقال اللاعب الفرنسي عبر موقع ناديه: "الانضمام لإنتر يعتبر حلم طفولتي وتحقق، ما زلت أكافح لاستيعاب ما يحدث، أتطلع لبدء رحلتي هنا".

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وأضاف "متعطش ومتحمس لتقديم أداء أفضل من الموسم الماضي، حتى أتمكن من مواصلة التقدم، أريد أن أتعلم من كل هؤلاء اللاعبين الرائعين الذين سيرافقونني كل يوم".

وشدد "لقد ساعدني كريستيان كيفو كثيرا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في بارما، إنه شخص رائع حقا، وقد وثق بي أنا سعيد جدا بالعمل معه مجددا".

وأنهى حديثه قائلا: "سأشاهد لاوتارو وتورام يوميا في التدريبات بعيني طفل، أحاول أن أتعلم كل ما أستطيع منهما، إنها فرصة رائعة لي أن أعمل معهما".

الصفقة كلفت إنتر 24 مليون يورو مع تواجد إضافات.

ووقع المهاجم الفرنسي صاحب الـ 21 عاما على عقد لمدة 5 مواسم حتى 2030.

وشارك بوني في 38 مباراة رفقة بارما في الموسم المنقضي وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

إنتر أنجي يوان بوني بارما لاوتارو تورام
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