تقرير يكشف سبب غياب كريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

أثار غياب كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال عن جنازة مواطنه الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا الكثير من التساؤلات.

ولكن بحسب صحيفة أبولا البرتغالية، فإن كريستيانو رونالدو لم يحضر الجنازة خشية حدوث ضجيج إعلامي مع وجوده.

ورأى رونالدو أن ذلك سيضيف المزيد من المتاعب لعائلة اللاعبين الراحلين.

وأوضحت الصحيفة إن نجم النصر السعودي كان على تواصل مع الأشخاص المقربين من جناح ليفربول الراحل، واتفقوا معا على أن هذا سيكون الخيار الأفضل.

وتعرض رونالدو لانتقادات حادة إثر غيابه، ولكنه رأى أن حضوره سيكون أكثر ضررا من نفعه، إذ سيجذب اهتماما مفرطا في وقت يتطلب أقصى درجات التحفظ.

وأقيمت الجنازة اليوم السبت في جوندومار بالبرتغال، بحضور العديد من زملائه، وعلى رأسهم روبن نيفيز وجواو كانسيلو، ثنائي الهلال الذي سافر مباشرة من الولايات المتحدة بعد هزيمة الهلال أمام فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية ليلة الجمعة.

وتوفي ديوجو جوتا وشقيقه أندري سيلفا في الساعات الأولى من صباح الخميس، إثر حادث سير في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

البرتغالي رحل عن عمر يناهز 28 عاما في طريقه للحاق برحلة بحرية تقوده عائدا إلى إنجلترا.

السفر البحري كان بسبب منعه من الطيران بأمر الأطباء نظرا لحالته الرئوية بعد الجراحة التي أجراها في الضلوع، إثر الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.