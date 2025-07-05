العربي القطري يضم مايكل أولونجا

أعلن نادي العربي القطري ضم مايكل أولونجا مهاجم منتخب كينيا في صفقة انتقال حر.

ورحل أولونجا عن نادي الدحيل القطري قبل أيام، وذلك بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق.

ووقع أولونجا مع العربي القطري لمدة موسمين.

وكان أولونجا البالغ من العمر 31 عاما رحل عن الدحيل بعد نهاية تعاقده.

وسجل أولونجا مع الدحيل 130 هدفا في 4 مواسم.

وانضم أولونجا لصفوف الدحيل القطري قادما من الدوري الياباني في عام 2021.