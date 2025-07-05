سبورت: بعد بايرن ميونيخ.. برشلونة يحسم موقفه النهائي من نيكو ويليامز

حسم نادي برشلونة موقفه من محاولة التعاقد مع نيكو ويليامز مرة أخرى، بعد فشله للصيف الثاني على التوالي في إنهاء الصفقة.

ووفقا لصحيفة سبورت فإن برشلونة أغلق هذا الباب بلا رجعة.

وقال الصحفي : "رغم موهبة نيكو فلا يوجد فصل ثالث ولا فرصة قادمة. اللاعب خرج من حسابات برشلونة تماما. انتهى كل شيء".

على الجانب الآخر أغلق أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ الباب أمام إمكانية التعاقد مع ويليامز مرة أخرى، حيث كان هو النادي الذي ينافس برشلونة على الصفقة قبل تجديد عقد اللاعب مع بلباو.

وقال هونيس لقناة br24sport: "هل سنستهدف ضم نيكو ويليامز العام المقبل؟ لا، انتهى الأمر".

وأضاف "برأيي أن بلباو يسعى فقط لكسب المزيد من المال لأن سعره سيتجاوز 60 مليون يورو العام المقبل".

وشهد العقد الجديد رفع قيمة الشرط الجزائي لأكثر من 50% مقارنة بالعقد السابق.

ويلياميز كان يرتبط بعقد مع أتلتيك بلباو حتى 30 يونيو 2027.

فيما كانت تبلغ قيمة الشرط الجزائي 64 مليون يورو.

عقد ويلياميز الجديد سيمتد حتى 2035 وقيمة الشرط الجزائي ستبلغ 128 مليون يورو.