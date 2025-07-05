موندو ديبورتيفو: تشيلسي يمنع برشلونة من الحصول على مكافآت روكي
السبت، 05 يوليه 2025 - 19:02
كتب : FilGoal
أعربت وسائل الإعلام الإسبانية، عن عدم حصول برشلونة على أموال جديدة من بيع البرازيلي فيتور روكي لاعب بالميراس البرازيلي بعد توديع كأس العالم للأندية.
فيتور روكي
النادي : بالميراس
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن اللاعب البرازيلي لن يعود بأموال إضافية لبرشلونة من عملية بيعه بعدما غادر كأس العالم للأندية أمام تشيلسي في دور الـ8.
ووضع برشلونة شرط في عقد اللاعب بالحصول على مبلغ مالي في حالة التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أو تحقيق بطولة كوبا ليبرتادوريس.
وينتهي عقد فيتور روكي مع بالميراس صيف 2030.
وشارك روكي مع بالميراس الموسم الحالي في 21 مباراة تمكن من تسجيل 3 أهداف ولم يتمكن من صناعة أهداف.
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