موندو ديبورتيفو: تشيلسي يمنع برشلونة من الحصول على مكافآت روكي

السبت، 05 يوليه 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

فيتور روكي - بالميراس

أعربت وسائل الإعلام الإسبانية، عن عدم حصول برشلونة على أموال جديدة من بيع البرازيلي فيتور روكي لاعب بالميراس البرازيلي بعد توديع كأس العالم للأندية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن اللاعب البرازيلي لن يعود بأموال إضافية لبرشلونة من عملية بيعه بعدما غادر كأس العالم للأندية أمام تشيلسي في دور الـ8.

ووضع برشلونة شرط في عقد اللاعب بالحصول على مبلغ مالي في حالة التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أو تحقيق بطولة كوبا ليبرتادوريس.

أخبار متعلقة:
ماركا: هذه حقيقة رغبة برشلونة في التعاقد مع دومفريس كادينا سير: بعد فشل صفقة نيكو ويليامز.. راشفورد ينتظر اتصال برشلونة على رأسهم برشلونة وتشيلسي.. يويفا يغرم 5 أندية لخرق قانون اللعب المالي النظيف تقرير: برشلونة يتلقى إخطارا من رابطة الدوري الإسباني عن موقف الفريق بسوق الانتقالات

وينتهي عقد فيتور روكي مع بالميراس صيف 2030.

وشارك روكي مع بالميراس الموسم الحالي في 21 مباراة تمكن من تسجيل 3 أهداف ولم يتمكن من صناعة أهداف.

بالميراس فيتور روكي برشلونة تشيلسي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
بايرن ميونيخ خسر مرتين.. باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية إصابة مروعة لـ موسيالا نجما ريال مدريد مهددان بالغياب عن نصف نهائي كأس العالم للأندية حال التأهل انتهت كأس العالم للأندية - سان جيرمان (2)-(0) بايرن ميونيخ.. بطل أوروبا مستمر التشكيل - باريس سان جيرمان دون تغييرات.. وهاري كين يقود هجوم بايرن ميونيخ تمهيدا للانتقال لـ تشيلسي.. إستيفاو يودع بالميراس برسالة مؤثرة بونو: حالة روبن نيفيز كانت صعبة بعد معرفة خبر وفاة جوتا بيلينجهام: أرنولد يحاول التماسك بشأن جوتا.. وتنتظرنا مهمة صعبة أمام دورتموند
أخر الأخبار
اتحاد العاصمة بطلا لكأس الجزائر بالفوز على شباب بلوزداد 8 دقيقة | الوطن العربي
بايرن ميونيخ خسر مرتين.. باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 8 دقيقة | كأس العالم للأندية
شقيقة رونالدو توضح سبب غيابه عن جنازة جوتا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: بابلو توري ينتقل من برشلونة إلى مايوركا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
بين الاعتزال والاختفاء.. سبورت: روميو ومستقبل مجهول مع برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
أين الحقيقة؟ أنباء متضاربة عن اهتمام إنتر بضم تير شتيجن ساعة | الكرة الأوروبية
بوني: الانضمام لـ إنتر حلم طفولتي وتحقق.. وسأشاهد لاوتارو وتورام بعيني طفل ساعة | الكرة الأوروبية
إصابة مروعة لـ موسيالا ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/articles/508703/موندو-ديبورتيفو-تشيلسي-يمنع-برشلونة-من-الحصول-على-مكافآت-روكي