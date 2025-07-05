ماركا: هذه حقيقة رغبة برشلونة في التعاقد مع دومفريس

السبت، 05 يوليه 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

دومفريس - إنتر

كشفت صحيفة ماركا حقيقة سعي برشلونة للتعاقد مع دينزل دومفريس ظهير إنتر الإيطالي.

وقال لويس روخو صحفي ماركا إن برشلونة لا يفكر في التعاقد مع دينزل دومفريس في الوقت الحالي.

يأتي ذلك نظرا لثقة المدرب هانزي فليك بالفرنسي جول كوندي في مركز الظهير الأيمن.

أخبار متعلقة:
كادينا سير: بعد فشل صفقة نيكو ويليامز.. راشفورد ينتظر اتصال برشلونة على رأسهم برشلونة وتشيلسي.. يويفا يغرم 5 أندية لخرق قانون اللعب المالي النظيف تقرير: برشلونة يتلقى إخطارا من رابطة الدوري الإسباني عن موقف الفريق بسوق الانتقالات

ويرى فليك هيكتور فورت بديلا قادرا على التطور، في ظل وجود إريك جارسيا كخيار إضافي.

ونجح إنتر قبل بضعة أسابيع في تجديد عقد دومفريس حتى صيف 2028، بعد أن كان ينتهي بنهاية الموسم الماضي.

وحصل دومفريس على 6 بطولات مع إنتر، وهم الدوري الإيطالي، والسوبر الإيطالي 3 مرات، وكأس إيطاليا مرتين.

وتعاقد إنتر مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في صيف 2021 مقابل 14 مليون يورو قادما من بي إس في أيندهوفن.

وجاء التعاقد مع دومفريس بسبب بيع أشرف حكيمي وقتها إلى باريس سان جيرمان مقابل 68 مليون يورو.

واضطر إنتر إلى بيع حكيمي إلى باريس سان جيرمان بسبب المشاكل المادية التي مر بها النادي وقتها جراء وباء كورونا والخسائر المادي التي استمرت لوقتها.

ولعب دومفريس مع إنتر 137 مباراة وسجل 12 هدف وصنع 20 آخرين.

دينزل دومفريس إنتر الدوري الإيطالي برشلونة
نرشح لكم
بايرن ميونيخ خسر مرتين.. باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية شقيقة رونالدو توضح سبب غيابه عن جنازة جوتا رومانو: بابلو توري ينتقل من برشلونة إلى مايوركا بين الاعتزال والاختفاء.. سبورت: روميو ومستقبل مجهول مع برشلونة أين الحقيقة؟ أنباء متضاربة عن اهتمام إنتر بضم تير شتيجن بوني: الانضمام لـ إنتر حلم طفولتي وتحقق.. وسأشاهد لاوتارو وتورام بعيني طفل إصابة مروعة لـ موسيالا تقرير يكشف سبب غياب كريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا
أخر الأخبار
اتحاد العاصمة بطلا لكأس الجزائر بالفوز على شباب بلوزداد 8 دقيقة | الوطن العربي
بايرن ميونيخ خسر مرتين.. باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 8 دقيقة | كأس العالم للأندية
شقيقة رونالدو توضح سبب غيابه عن جنازة جوتا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: بابلو توري ينتقل من برشلونة إلى مايوركا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
بين الاعتزال والاختفاء.. سبورت: روميو ومستقبل مجهول مع برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
أين الحقيقة؟ أنباء متضاربة عن اهتمام إنتر بضم تير شتيجن ساعة | الكرة الأوروبية
بوني: الانضمام لـ إنتر حلم طفولتي وتحقق.. وسأشاهد لاوتارو وتورام بعيني طفل ساعة | الكرة الأوروبية
إصابة مروعة لـ موسيالا ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/articles/508702/ماركا-هذه-حقيقة-رغبة-برشلونة-في-التعاقد-مع-دومفريس