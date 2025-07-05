ماركا: هذه حقيقة رغبة برشلونة في التعاقد مع دومفريس

كشفت صحيفة ماركا حقيقة سعي برشلونة للتعاقد مع دينزل دومفريس ظهير إنتر الإيطالي.

وقال لويس روخو صحفي ماركا إن برشلونة لا يفكر في التعاقد مع دينزل دومفريس في الوقت الحالي.

يأتي ذلك نظرا لثقة المدرب هانزي فليك بالفرنسي جول كوندي في مركز الظهير الأيمن.

ويرى فليك هيكتور فورت بديلا قادرا على التطور، في ظل وجود إريك جارسيا كخيار إضافي.

ونجح إنتر قبل بضعة أسابيع في تجديد عقد دومفريس حتى صيف 2028، بعد أن كان ينتهي بنهاية الموسم الماضي.

وحصل دومفريس على 6 بطولات مع إنتر، وهم الدوري الإيطالي، والسوبر الإيطالي 3 مرات، وكأس إيطاليا مرتين.

وتعاقد إنتر مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في صيف 2021 مقابل 14 مليون يورو قادما من بي إس في أيندهوفن.

وجاء التعاقد مع دومفريس بسبب بيع أشرف حكيمي وقتها إلى باريس سان جيرمان مقابل 68 مليون يورو.

واضطر إنتر إلى بيع حكيمي إلى باريس سان جيرمان بسبب المشاكل المادية التي مر بها النادي وقتها جراء وباء كورونا والخسائر المادي التي استمرت لوقتها.

ولعب دومفريس مع إنتر 137 مباراة وسجل 12 هدف وصنع 20 آخرين.