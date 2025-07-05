انتهت كأس العالم للأندية - سان جيرمان (2)-(0) بايرن ميونيخ.. بطل أوروبا مستمر

السبت، 05 يوليه 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقان على ملعب مرسيدس بنز أرينا بصافرة تحكيمية لأنتوني تايلور.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من لقاء ريال مدريد مع بوروسيا درورتموند في نصف النهائي.

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والتقى الفريقان الموسم المنقضي في دوري أبطال أوروبا وانتصر بايرن ميونيخ بهدف دون رد في مرحلة المجموعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+11: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي ركلة الجزاء

ق 90+10: ركلة جزااااء لصالح بايرن ميونيخ

ق 90+6: العارضة تمنع هدفا صاروخيا من ديميبلي، ثم تستمر الفرصة ويسجل الثاني

ق 90+1: بطاقة حمراء للوكاس هيرنانديز بعد ضرب بالمرفق لجيريرو

ق 88: هدف غير محتسب لهاري كين بسبب التسلل

ق 82: بطاقة حمراء لباتشو بعد تدخل قوي على جوريتسكا

ق 79: دوي يسجل الأول لباريس سان جيرمان بتسديدة قوية على يسار نوير

ق 73: تمريرة خاطئة من نوير تصل لديميبلي الذي سدد بصعوبة لكن الكرة مرت بجوار القائم

ق 49: نوير يتألق ويتصدى ببراعة لانفراد برادلي باركولا

بداية الشوط الثاني ومشاركة جنابري بدلا من موسيالا

نهاية الشوط الأول بإصابة موسيالا

ق 45+1: جوووول أووول دايو أوباميكانو يسجل الأول برأسية والحكم يشهر راية التسلل

ق 39: رأسية هاري كين تمر أعلى العارضة

ق 34: تغيير اضطراري بنزول ساشا بوي بدلا من سانيتسيتش

ق 32: نوير يتألق ويمنع الأول

ق 22: عرضية من باركولا وتسديدة رويز تعلو العارضة

ق 5: تسديدة أوليس يتصدى لها دوناروما بسهولة

ق 2: ديزيري دوي يسدد كرة تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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