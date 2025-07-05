لا جازيتا ديلو سبورت: خلاف مالي بين ميلان وكلوب بروج لإتمام صفقة جاشاري

السبت، 05 يوليه 2025 - 18:53

كتب : FilGoal

أردون جاشاري - كلوب بروج

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن وجود خلاف مالي بين ميلان وكلوب بروج لإتمام صفقة انتقال أردون جاشاري.

وحسب الصحيفة فإن أردون جاشاري يضغط على ناديه للموافقة على عرض ميلان البالغ 35 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن النادي البلجيكي يطلب 40 مليون يورو لرحيل لاعبه.

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وأوضحت أن اللاعب تم استبعاده من المباراة الودية لفريقه ضد رينجرز.

البالغ من العمر 22 عاما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي.

ويسعى ميلان للتعاقد مع جاشاري كبديل للهولندي تيجاني ريندرز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

وذكرت التقارير إلى أن اللاعب السويسري على رادار بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن أيضا.

ويمتد عقد اللاعب مع فريقه البلجيكي حتى صيف 2029.

وتبلغ قيمته السوقية نحو 35 مليون يورو.

أردون جاشاري كلوب بروج ميلان
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