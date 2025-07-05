تقرير: إنتر يرد على عرض جالاتاسراي لضم تشالهان أوجلو

رد نادي إنتر على عرض جالاتاسراي للتعاقد مع هاكان تشالهان أوجلو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب قناة سبورت ميدياست فإن إنتر رفض عرضا من جالاتاسراي بلغ 17 مليون يورو لضم تشالهان أوجلو.

وأفادت القناة فإن النادي الإيطالي يطلب 30-35 مليون يورو لرحيل اللاعب التركي.

وحدثت مشكلة بين جيوزيبي ماروتا ولاوتارو مارتينيز مع اللاعب التركي بعد الخسارة من فلومينينسي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وهاجم لاوتارو مارتينيز قائد الفريق بقوة من يريد الرحيل قائلا عقب مباراة فلومينينسي للصحفيين: "أريد أن أحارب من أجل الفوز بالبطولات الكبرى، من يريد الاستمرار مع إنتر سيكون الأمر جيدا ولنحارب، ومن لا يريد البقاء يمكنه أن يرحل".

وأضاف "نحن بحاجة إلى لاعبين يريدون التواجد هنا، نحن نرتدي قميصا مهما ونريد العقليات الكبرى أو أرجوكم ارحلوا".

وأتم "نحن نفعل كل شيء هنا، وقد رأيتُ أشياءً كثيرة لم تعجبني. أنا القائد وأريد أن أبقى في القمة. الرسالة واضحة: من لا يريد البقاء فوداعًا".

ثم خرج ماروتا ليوضح أن اللاعب الذي كان يقصده لاوتارو هو هاكان، وأن النادي سيتحدث مع اللاعب وإذا توافرت الظروف للانفصال سيحدث ذلك دون أي مشاكل.

وجاء رد هاكان كالتالي:

قررت أن أرافق الفريق في أمريكا رغم الإصابة التي عانيت منها في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن تعرضت لإصابة أخرى وكان التشخيص واضحا بتمزق عضلي، لذلك لم أشارك، لا يوجد أسرار.

الخسارة من فلومينينسي مؤلمة وعشته بحزن ليس بصفتي لاعب، بل كشخص يهتم حقا بهذا الفريق.

تواصلت مع زملائي فورا بعد المباراة لأعبر عن دعمي لهم لأن هذا ما يفعله من يهتم فعلا.

أكثر ما آلمني هو الكلمات التي قيلت بعد ذلك، كلمات قاسية وتفرق لا توحد، لم أبحث يوما عن الأعذار ودائما ما أتحمل المسؤولية وأحاول أن أكون مرجعا للفريق وليس بالكلام بل بالأفعال.

أحترم كل الآراء حتى رأي زميل أو رئيس النادي، لكن الاحترام لا يجب أن يكون من طرف واحد.

لم أخن هذا النادي أبدا ولم أقل يوما إنني غير سعيد مع إنتر.

تلقيت في الماضي عروض مغرية جدا، لكنني قررت البقاء لأنني أعرف ماذا تعني لي هذه الألوان وكنت أظن أن قراراتي كافية لفهم رسالتي.

تعلمت أن القائد الحقيقي هو من يقف بجانب زملائه وليس من يبحث عن مذنب عندما يكون ذلك هو الخيار الأسهل.

أحب هذا النادي وهذه الألوان التي قدمت لها كل شيء.

المستقبل؟ سنرى، لكن التاريخ سيتذكر دائما من بقي ثابتا لا من رفع صوته أكثر.

وكان إنتر قد ضم هاكان قادما من غريمه ميلان دون مقابل في صيف 2021.