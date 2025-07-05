بعد تألقه.. رومانو: إدارة سان جيرمان تجتمع مع وكيل باركولا لتجديد عقده
السبت، 05 يوليه 2025 - 18:05
كتب : FilGoal
تستهدف إدارة باريس سان جيرمان الاجتماع مع وكيل برادلي باركولا لاعب الفريق لتجديد عقده.
برادلي باركولا
النادي : باريس سان جيرمان
وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن إدارة باريس سان جيرمان ستجتمع مع وكيل برادلي باركولا قريبا لمناقشة تجديد عقده.
وينتهي عقد اللاعب الفرنسي في 2028.
وكان باريس سان جيرمان تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في صيف 2023 مقابل 45 مليون يورو قادما من ليون.
ولعب باركولا 61 مباراة رفقة فريق العاصمة الفرنسية في الموسم الحالي وسجل 21 هدفا وصنع 20.
وحسب صحيفة ليكيب فإن تشيلسي وأرسنال و وبايرن ميونيخ حاولوا الاقتراب من ضم باركولا، لكن النادي الباريسي أغلق الباب أمام الرحيل.
وأفاد التقرير أن باركولا ليس حزينا بسبب كثرة المنافسة على مركزه ويرغب في البقاء مع أبطال أوروبا.
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