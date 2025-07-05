الـ 45.. تشيلسي يضم جيتينز لـ 7 سنوات

السبت، 05 يوليه 2025 - 17:28

كتب : FilGoal

جيمي جيتينز - بوروسيا دورتموند

أعلن تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده مع جيمي جيتينز لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة دورتموند ضد ريال مدريد في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأعلن تشيلسي تعاقده مع اللاعب حتى صيف 2032.

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وفقا لموقع ترانسفير ماركت بعد عودة المعارين، فإن قائمة تشيلسي الحالية تضم 45 لاعبا بوصول جيتينز.

العدد سيرتفع إلى 46 مع إتمام انتقال إستيفاو قادما من بالميراس بعد نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، على يد تشيلسي نفسه في ربع النهائي.

وفي الصيف الحالي تعاقد تشيلسي مع جواو بيدرو مهاجم برايتون، وليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون.

بينما انتقل كيبا أريزابالاجا حارس المرمى إلى أرسنال.

وبدأ جيتنيز مسيرته بقميص شباب مانشستر سيتي وانضم لدورتموند في 2020. وخاض بقميص الأصفر والأسود 106 مباراة ويمتد تعاقده حتى 2028.

الجناح الأيسر سجل الموسم الماضي 12 هدفا من بينها 4 في دوري أبطال أوروبا.

جيتينز تشيلسي الدوري الإنجليزي بوروسيا دورتموند
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