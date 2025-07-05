بايرن ميونيخ يكشف كواليس مفاوضات ضم رافائيل لياو

السبت، 05 يوليه 2025 - 17:10

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - كرة فوسبالليبي الخاصة ببطولة يورو 2024

أوضح أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ كواليس مفاوضات النادي لضم البرتغالي رافائيل لياو من ميلان الإيطالي.

وارتبط اسم الجناح البرتغالي بالانضمام للبافاري منذ بداية الصيف الجاري.

وقال هونيس عبر BR24Sport: "رافائيل لياو؟ لا، لا، لا".

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وأضاف "ماكس إيبرل أخبرني بأنه عقد محادثات لكنها لم تكن مثمرة ولم تصل لمراحل متقدمة".

وسبق أن كشف تقرير لصحيفة "كيكر" الألمانية إدارة بايرن ميونيخ تحركت لضم جناح أيسر، وبدأت التفاوض مع كودي جاكبو جناح ليفربول ورافائيل لياو جناح ميلان.

وأضاف التقرير أن ضم أحدهما سيكلف النادي البافاري أكثر من 70 مليون يورو.

ولفت التقرير إلى أن ميلان قد يطلب أكثر من 100 مليون يورو مقابل التخلي عن المهاجم البرتغالي.

ويرتبط البرتغالي بعقد يمتد مع ميلان حتى 2028 وبشرط جزائي يصل لـ 175 مليون يورو.

البرتغالي صاحب الـ 25 عاما خاض الموسم المنقضي 48 مباراة سجل 12 وصنع 13.

وبقميص ميلان خلال 258 مباراة سجل 70 هدفا وصنع 62 في جميع المسابقات وتوج بلقبي الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي.

رافائيل لياو ميلان بايرن ميونيخ
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