الخليفي: إذا لم يتوج ديمبيلي بالكرة الذهبية سيكون هناك مشكلة
السبت، 05 يوليه 2025 - 17:01
كتب : FilGoal
يرى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ضرورة تتويج عثمان ديمبيلي، لاعب فريقه، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
عثمان ديمبيلي
النادي : باريس سان جيرمان
وقال الخليفي عبر شبكة "دازن": "موسم عثمان ديمبيلي كان رائعًا، لا شك في أنه سيتوج بالكرة الذهبية، وإذا لم يحدث ذلك، سيكون هناك مشكلة كبيرة مع الجائزة، لقد فعل كل شيء".
وتوج باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي بدوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا.
كما وصل الفريق إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية حتى الآن.
ويلعب باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ مساء اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وشارك ديمبيلي حتى الآن خلال الموسم في 50 مباراة، وتمكن من تسجيل 33 هدفًا وصناعة 15 آخرين.
وكان رودري، لاعب مانشستر سيتي، قد توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2024.
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