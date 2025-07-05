رغم التتويج بلقبين.. مولودية الجزائر يعلن رحيل بن يحيى عن تدريبه

السبت، 05 يوليه 2025 - 16:41

كتب : FilGoal

خالد بن يحيى - مولودية الجزائر

أعلن نادي مولودية الجزائر رحيل مدربه التونسي خالد بن يحيى عن تدريبه.

وتوج بن يحيى رفقة المولودية بلقبي الدوري الجزائري وكأس السوبر.

وكشف نادي المولودية عبر موقعه الرسمي عن رحيل المدرب التونسي بنهاية تعاقده.

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وكان بن يحيى قد تولى تدريب المولودية في ديسمبر الماضي خلفا للفرنسي باتريس بوميل.

المدرب صاحب الـ65 عاما سبق له تدريب الترجي والصفاقسي والبنزرتي.

كما عمل مدربا لمنتخب الإمارات تحت 20 عاما.

وتوج بن يحيي خلال مسيرته التدريبة بلقبين للدوري التونسي ولقب للدوري الجزائري وكأس السوبر.

مولودية الجزائر خالد بن يحيى
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