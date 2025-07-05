خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع مدافع بيراميدز

السبت، 05 يوليه 2025 - 16:22

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن جودة - منتخب مصر للشباب

اقترب نادي سيراميكا كليوباترا من حسم صفقة التعاقد مع عبد الرحمن جودة مدافع نادي بيراميدز على سبيل الإعارة.

ولعب جودة الموسم المنصرم في صفوف حرس الحدود معارا من بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيرميكا كليوباترا أتم الاتفاق مع بيراميدز بشأن استعارة عبد الرحمن جودة لمدة موسم.

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وبدا عبد الرحمن جودة مسيرته مع نادي النصر القاهري وانتقل منه لنادي بيراميدز في صيف 2022.

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عبد الرحمن جودة البالغ 22 عاما لعب 21 مباراة بقميص حرس الحدود خلال الموسم المنصرم سجل خلالها 5 أهداف.

يذكر أن بيراميدز وسيراميكا أجريا أكثر من صفقة خلال الموسم المنصرم.

وانتقل كل من محمود عبد الحفيظ "زلاكة" وعبد الله مجدي وفاخري لاكاي وإسلام عيسى ومحمد صادق ومحمد رضا "بوبو" بين إعارة وانتقال نهائي.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا عبد الرحمن جودة
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