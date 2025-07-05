سكاي: بطلب من رونالدو.. النصر سيحاول التعاقد مع رودريجو

السبت، 05 يوليه 2025 - 15:57

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - رودريجو

سكاي سبورتس: النصر السعودي بدأ الحديث مع المقربين من رودريجو حول إمكانية التعاقد معه بطلب من كريستيانو رونالدو.

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن احتمالية دخول نادي النصر في مفاوضات مع رودريجو لاعب ريال مدريد.

وأشارت الشبكة إلى أن كريستيانو رونالدو هو من طلب التعاقد مع اللاعب البرازيلي وسيحاول إقناعه بالانضمام.

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وفقا لسكاي فإن النادي السعودي بدأ بالفعل الحديث مع المقربين من اللاعب لإمكانية ضمه.

وشددت سكاي على أن اللاعب لا يرغب في الانتقال للدوري السعودي ولكنه يرغب في الذهاب للدوري الإنجليزي حال رحيله عن ريال مدريد.

وسيتم تقديم راتب ضخم للاعب لمحاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويعد أرسنال ضمن أبرز المهتمين بالتعاقد مع رودريجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا للتقارير فإن ريال مدريد أصبح لا يمانع بيع اللاعب ولكن بشرط الحصول على مبلغ كبير.

ولم يشارك رودريجو سوى في مباراتين فقط في كأس العالم للأندية مما يزيد التكهنات حول خروجه من خطط تشابي ألونسو مدرب الغريق.

رودريجو ريال مدريد النصر
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