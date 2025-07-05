3 وديات.. في الجول يكشف تفاصيل معسكر الأهلي في تونس تحضيرا للموسم الجديد

السبت، 05 يوليه 2025 - 15:17

كتب : أحمد الخولي

فريق الأهلي

سيخوض النادي الأهلي 3 مباريات ودية خلال معكسره في تونس تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو تحضيرا للموسم الجديد.

وانتهى موسم الأهلي بعدما ودع كأس العالم للأندية من مرحلة المجموعات برصيد نقطتين والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلم FilGoal.com أن مدة المعسكر ستكون 10 أيام تبدأ من 18 يوليو الجاري.

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ومن المقرر أن يخوض الأهلي المواجهات التالية:

يوم 21 يوليو ضد اتحاد قسنطينة (جاري الاتفاق عليها)

يوم 25 يوليو ضد الترجي _جاري الاتفاق عليها)

يوم 28 يوليو ضد النجم الساحلي

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري في الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل.

ولم يتم تحديد موعد مباريات كأس السوبر المصري، وستبدأ المصرية مشاركتها القارية في شهر سبتمبر المقبل سواء بدوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وأقام الأهلي معسكرا في أمريكا قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، كما سبق وأن أقام النادي معسكرا في الإمارات خلال توقف الدوري المصري نظرا للمشاركة في أمم إفريقيا في فبراير 2024.

وجاء آخر معسكر خاضه الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد خارج مصر في النمسا والذي أقيم في سبتمبر 2023.

الأهلي خوسيه ريبيرو
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