بونو: حالة روبن نيفيز كانت صعبة بعد معرفة خبر وفاة جوتا

شدد ياسين بونو حارس مرمى الهلال على أن حالة زميليه في الفريق روبن نيفيز وجواو كانسيلو كانت صعبة خلال مواجهة فلومينينسي.

وودع الهلال كأس العالم للأندية من ربع النهائي بعد الخسارة من فلومينينسي بهدفين مقابل هدف.

وقال بونو عبر شبكة دازن: "لم يكن الأمر سهلا لأن روبن نيفيز صديق مقرب لجوتا وكان منزعجا جدا في الفندق، اتصلت به عائلته في منتصف الليل ولم يستطع النون".

وواصل "كانسيلو أيضا لم ينم لذلك أثر علينا الأمر جميعا ولكنني أهنئهما على تنافسهما اليوم وتأدية عملهما على أكمل وجه".

وظهر كانسيلو وروبن نيفيز وهما يبكيان خلال الدقيقة الحداد على روح زميلهما في المنتخب ديوجو جوتا الذي توفي برفقة شقيقه في حادث سير.

جوتا ونيفيز كانا من أقرب الأصدقاء وسبق لهما اللعب بجوار بعضهما في ولفرهامبتون ومغ منتخب البرتغال.

وعقب المباراة مباشرة سافر نيفيز وكانسيلو للبرتغال من أجل حضور جنازة لاعب ليفربول السابق.