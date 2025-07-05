"آخر الجواهر السمراء".. عبد الستار صبري يوجه رسالة لـ شيكابالا عبر في الجول

السبت، 05 يوليه 2025 - 14:07

كتب : محمد مصطفى

شيكابالا - عبد الستار صبري - باوك

وجه عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق رسالة لمحمود عبد الرازق شيكابالا بعد إعلان اعتزاله.

شيكابالا

النادي : معتزل

وأعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عاما بعدما قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر، إذ يعد الأكثر تتويجا في تاريخ الأبيض برصيد 18 لقبا.

وقال عبد الستار صبري في رسالة لشيكابالا عبر FilGoal.com : "آخر الجواهر السمراء في الملاعب المصرية أخي الصغير وابن بلادي النوبة شيكابالا".

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"بلا شك فإنك أحد عناقيد المهارات التي سنفتقد لوجودها في الملاعب المصرية، لكن أهدافك الحلوة ومهاراتك الممتعة ستبقى في القلوب والعقول".

وسبق لصبري وشيكابالا أن ارتدى كل منهما قميص باوك اليوناني.

كما لعب صبري للمقاولون العرب وبنفيكا البرتغالي واختتم مسيرته مع طلائع الجيش.

فيما ارتدى شيكابالا قمصان باوك والإسماعيلي والرائد السعودي ولكنها مسيرته الأكبر كانت مع الزمالك.

وقرر نادي الزمالك حجب القميص رقم 10 بعد اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في 1996 بعدما انضم من ناشئين أسوان وتم تصعيده للفريق الأول في 2002.

وخرج شيكابالا في تجربة احترافية لباوك اليوناني ثم عاد مجددا في 2006 وحتى 2014 وخرج معارا للوصل الإماراتي ثم احترف في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

عاد مجددا للزمالك وأعير للإسماعيلي والرائد وأبولون ومنذ 2019 استمر حتى قيادة الزمالك للتنويج بلقب كأس مصر 2025 على حساب بيراميدز بتسديدة الركلة الحاسمة الأخيرة.

قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

ويعد شيكابالا أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبا.

شيكابالا عبد الستار صبري
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