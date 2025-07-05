القسم الثاني بـ - 3 أندية تتضامن مع أسمنت أسيوط وترفض تواجد فرق الجيزة بمجموعة الصعيد

في بيان مشترك، أعلنت ثلاثة أندية تضامنها مع أسمنت أسيوط في رفض مشاركة فرق من محافظة الجيزة بمجموعة الصعيد.

الأندية الثلاثة هي: جولدن جيت، وسيلا، ونجوم مصر.

وقررت الأندية مقاطعة قرعة الموسم المقبل من دوري القسم الثاني "ب".

وكان اتحاد الكرة قد قرر إشراك كل من تيم والإعلاميين في مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية "ب".

وكان أسمنت أسيوط قد أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في الدوري اعتراضًا على قرار اتحاد الكرة.

وأقيمت قرعة دوري الدرجة الثانية "ب" منذ قليل في مقر اتحاد الكرة.

وشهدت القرعة عدم حضور عدة أندية من أندية الصعيد اعتراضًا على قرار الاتحاد.

وكانت نتائج الجولة الأولى للمجموعة الأولى "أ" كالتالي:

الأقصر مع النصر للتعدين

سوهاج مع البداري

الألومنيوم مع شباب سوهاج

شبان قنا مع مكادي

المراغة مع طهطا

قفط مع المدينة المنورة

شباب إدفو مع قوص

بينما جاءت نتائج المجموعة الأولى "ب" كالتالي:

الإعلاميين مع سيلا

ملوي مع شباب طامية

بني مزار مع ناصر الفكرية

تليفونات بني سويف مع الفيوم

كسكادا مع نجوم مصر

المنيا مع جولدن جيت

مصر للمقاصة مع تيم إف سي