القسم الثاني بـ - 3 أندية تتضامن مع أسمنت أسيوط وترفض تواجد فرق الجيزة بمجموعة الصعيد

السبت، 05 يوليه 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

في بيان مشترك، أعلنت ثلاثة أندية تضامنها مع أسمنت أسيوط في رفض مشاركة فرق من محافظة الجيزة بمجموعة الصعيد.

الأندية الثلاثة هي: جولدن جيت، وسيلا، ونجوم مصر.

وقررت الأندية مقاطعة قرعة الموسم المقبل من دوري القسم الثاني "ب".

أخبار متعلقة:
أسمنت أسيوط يعتذر عن عدم المشاركة في القسم الثاني الموسم المقبل بالتنسيق مع الأندية الشعبية.. المنصورة يطالب بتفعيل رابطة لأندية القسم الثاني القسم الثاني - نهاية الدوري المبكرة تجبر لاعب منتخب الشباب السابق على العمل في البناء أحمد جعفر يعلن اعتزاله ويتولى قيادة دياموند في القسم الثاني ب

وكان اتحاد الكرة قد قرر إشراك كل من تيم والإعلاميين في مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية "ب".

وكان أسمنت أسيوط قد أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في الدوري اعتراضًا على قرار اتحاد الكرة.

وأقيمت قرعة دوري الدرجة الثانية "ب" منذ قليل في مقر اتحاد الكرة.

وشهدت القرعة عدم حضور عدة أندية من أندية الصعيد اعتراضًا على قرار الاتحاد.

وكانت نتائج الجولة الأولى للمجموعة الأولى "أ" كالتالي:

الأقصر مع النصر للتعدين

سوهاج مع البداري

الألومنيوم مع شباب سوهاج

شبان قنا مع مكادي

المراغة مع طهطا

قفط مع المدينة المنورة

شباب إدفو مع قوص

بينما جاءت نتائج المجموعة الأولى "ب" كالتالي:

الإعلاميين مع سيلا

ملوي مع شباب طامية

بني مزار مع ناصر الفكرية

تليفونات بني سويف مع الفيوم

كسكادا مع نجوم مصر

المنيا مع جولدن جيت

مصر للمقاصة مع تيم إف سي

دوري القسم الثاني ب
نرشح لكم
بسبب درجة الحرارة.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني (ب) ميشو عمارة يعرض خدماته على أندية الدوري المصري أسوان يعلن تعيين أمير عزمي مدربا للفريق أسمنت أسيوط يعتذر عن عدم المشاركة في القسم الثاني الموسم المقبل إيسترن كومباني يعلن حل أزمة محمد علي الطرابلسي دوري المحترفين - جمعة مشهور مديرا فنيا لنادي وي إقالة هيثم الفيل من تدريب أسوان برعاية الأهلي.. محمد شرف مديرا فنيا لـ دلفي
أخر الأخبار
وكيل مالكوم يوضح حقيقة رحيله عن الهلال ساعة | سعودي في الجول
تقرير: آمال برشلونة تتأرجح في ضم لويس دياز.. ووفاة جوتا تحرك الاتجاهين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
راديو مونت كارلو: غياب 4 لاعبين عن مران باريس سان جيرمان قبل لقاء ريال مدريد 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ليكيب: الهلال يعود من أجل أوسيمين.. وفلاهوفيتش خيار ثاني 2 ساعة | سعودي في الجول
ثيو هيرنانديز على أعتاب الهلال السعودي.. والكشف عن التفاصيل المالية 3 ساعة | ميركاتو
بيراميدز: سرية تعاقداتنا لا يمكن اختراقها.. ولا نمانع التعاون مع المنافسين ولكن 3 ساعة | الدوري المصري
الشريعي: عبد الناصر محمد لم يرحل عن إنبي حتى الآن.. واتعجب من بيانه 3 ساعة | الدوري المصري
التجربة الأولى تقترب.. دافيدي أنشيلوتي على أعتاب قيادة بوتافوجو 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره 4 قرار نهائي.. الأهلي يحسم مستقبل وسام أبو علي
/articles/508678/القسم-الثاني-بـ-3-أندية-تتضامن-مع-أسمنت-أسيوط-وترفض-تواجد-فرق-الجيزة-بمجموعة-الصعيد