بيلينجهام: أرنولد يحاول التماسك بشأن جوتا.. وتنتظرنا مهمة صعبة أمام دورتموند

وصف جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد حالة ألكسندر أرنولد زميله في الفريق بالصعبة عقب وفاة البرتغالي ديوجو جوتا.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير بإسبانيا صباح الخيمس، حسبما أكد ناديه ليفربول والاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وقال بيلينجهام في تصريحات للصحفيين: "أرنولد يمر بوقت صعب للغاية. لقد كان جوتا زميله في ليفربول لخمس سنوات، وأعتقد أنه يحاول التعامل مع الأمر بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف "دورتموند يضم العديد من اللاعبين الجيدين، ويتميز بالسرعة. أعرف الكثير من الناس هناك، ولدي معه ذكريات رائعة".

وأتم "لقد غيروا مدربهم وتحسن أداؤهم كثيرا تحت قيادة هذا المدرب (نيكو كوفاتش). نتوقع لعب مباراة جيدة".

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.