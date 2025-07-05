بيلينجهام: أرنولد يحاول التماسك بشأن جوتا.. وتنتظرنا مهمة صعبة أمام دورتموند

السبت، 05 يوليه 2025 - 12:49

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - أرنولد - إنجلترا

وصف جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد حالة ألكسندر أرنولد زميله في الفريق بالصعبة عقب وفاة البرتغالي ديوجو جوتا.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير بإسبانيا صباح الخيمس، حسبما أكد ناديه ليفربول والاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وقال بيلينجهام في تصريحات للصحفيين: "أرنولد يمر بوقت صعب للغاية. لقد كان جوتا زميله في ليفربول لخمس سنوات، وأعتقد أنه يحاول التعامل مع الأمر بأفضل طريقة ممكنة".

أخبار متعلقة:
ريكورد: ليفربول قرر دفع العامين المتبقين في عقد جوتا صلاح ينعي جوتا: زملاء الفريق يأتون ويرحلون لكن ليس بهذه الطريقة إنزاجي يكشف موقف نيفيز وكانسيلو من مباراة فلومينينسي بعد وفاة جوتا "لم يكن يحتفل قبل الحادث ولهذا ذهب شقيقه معه".. معالج جوتا يروي الساعات الأخيرة في حياته

وأضاف "دورتموند يضم العديد من اللاعبين الجيدين، ويتميز بالسرعة. أعرف الكثير من الناس هناك، ولدي معه ذكريات رائعة".

وأتم "لقد غيروا مدربهم وتحسن أداؤهم كثيرا تحت قيادة هذا المدرب (نيكو كوفاتش). نتوقع لعب مباراة جيدة".

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

جوتا أرنول بيلينجهام
نرشح لكم
هيركوليز: الفوز على الهلال جاء بسبب العمل الجاد.. والأفضل بالنسبة لنا لم يأت بعد مواعيد مباريات السبت 5 يوليو - بايرن ضد باريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند إستيفاو: بالميراس سيظل دائما في قلبي لويس إنريكي: لا نفكر في الانتقام من بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية كومباني: مواجهة باريس سان جيرمان تحدي كبير لنا مدرب بالميراس يكشف سبب الخسارة من تشيلسي بالمر: متحمسون لانضمام إستيفاو في تشيلسي ماريسكا: مباراة صعبة مثلما توقعنا.. وسعيد لأن إستيفاو سجل
أخر الأخبار
القسم الثاني بـ - 3 أندية تتضامن مع أسمنت أسيوط وترفض تواجد فرق الجيزة بمجموعة الصعيد 36 دقيقة | القسم الثاني
بيلينجهام: أرنولد يحاول التماسك بشأن جوتا.. وتنتظرنا مهمة صعبة أمام دورتموند ساعة | كأس العالم للأندية
الصفقة الثالثة.. إنتر يتعاقد مع يوان بوني مهاجم بارما ساعة | الكرة الأوروبية
الاتفاق يعيد جراي إلى إنجلترا من بوابة برمنجهام 2 ساعة | سعودي في الجول
هيركوليز: الفوز على الهلال جاء بسبب العمل الجاد.. والأفضل بالنسبة لنا لم يأت بعد 2 ساعة | كأس العالم للأندية
على 5 أيام بسبب ريال مدريد.. الكشف عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2 ساعة | الدوري الإسباني
ريكورد: ليفربول قرر دفع العامين المتبقين في عقد جوتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات السبت 5 يوليو - بايرن ضد باريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/articles/508677/بيلينجهام-أرنولد-يحاول-التماسك-بشأن-جوتا-وتنتظرنا-مهمة-صعبة-أمام-دورتموند