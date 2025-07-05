الصفقة الثالثة.. إنتر يتعاقد مع يوان بوني مهاجم بارما

أعلن نادي إتتر تعاقده مع أنجي يوان بوني قادما من بارما.

الصفقة كلفت إنتر 24 مليون يورو مع تواجد إضافات.

ووقع المهاجم الفرنسي صاحب الـ 21 عاما على عقد لمدة 5 مواسم حتى 2030.

وانضم بوني لبارما في 2021 قادما من تشاتورو الفرنسي.

وشارك بوني في 38 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وبشكل عام لعب المهاجم الفرنسي 117 مباراة بقميص بارما وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12.

وأصبح بوني ثالث صفقات إنتر خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع لويس هينريكي وبيتار سوسيتش بالإضافة إلى التعاقد مع نيكولا زاليفسكي بشكل نهائي.

وحل إنتر في المركز الثاني بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا من باريس سان جيرمان.