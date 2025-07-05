الاتفاق يعيد جراي إلى إنجلترا من بوابة برمنجهام

السبت، 05 يوليه 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

ديماراي جراي - ليستر سيتي

أتم نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي إجراءات التعاقد مع الجامايكي ديماراي جراي لاعب الاتفاق السعودي.

وانتقل جراي لصفوف برمنجهام بعد اتفاق الناديين على جميع التفاصيل المالية والإدارية.

وأعلن الاتفاق عبر موقعه الرسمي استكمال جميع الإجراءات الرسمية الخاصة ببيع العقد بين الطرفين.

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وسبق لجراي اللعب في صفوف برمنجهام سيتي خلال الفترة من أغسطس 2012 حتى يناير 2016.

إدارة الاتفاق كانت تنتظر إتمام صفقة جراي حتى تتمكن من تسجيل السلوفاكي أوندريج دودا ضمن كشوفات الفريق.

صحيفة الرياضية السعودية، أوضحت أن الصفقة تتضمن حصول الاتفاق على مبلغ مالي لم يُعلن عنه، إضافة إلى بند آخر يتيح له الحصول على نسبة 20 % من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية للجناح الجامايكي.

وانضم جراي البالغ من العمر 28 عاما إلى الاتفاق في صيف 2023 قادما من إيفرتون الإنجليزي.

وخاض جراي 48 مباراة بقميص الاتفاق وأحرز 4 أهداف وصنع خمسة آخرين.

ديماراي جراي الاتفاق السعودي
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