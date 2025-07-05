هيركوليز: الفوز على الهلال جاء بسبب العمل الجاد.. والأفضل بالنسبة لنا لم يأت بعد

السبت، 05 يوليه 2025 - 11:31

كتب : FilGoal

هيركوليز

أعرب هيركوليز بيريرا لاعب فلومينينسي عن سعادته البالغة عقب الفوز على الهلال والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتغلب فلومينينسي البرازيلي على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال هيركوليز لاعب فلومينينسي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "الفوز على الهلال جاء بسبب العمل الجاد، وهناك عمل مستقبلي، ومؤمن بأن الأفضل بالنسبة لنا لم يأت بعد".

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وأجاب "التسجيل في إنتر والهلال؟ لم أكن في وضعية جيدة قبل انضمامي إلى فلومينينسي، وعائلتي ساعدتني كثيرا لتقديم أفضل ما لدي. كان مسارا صعبا لكننا لم نستسلم".

وسجل هيركوليز الهدف الثاني للفريق البرازيلي في مرمى الهلال، مثلما فعل أمام إنتر ميلان.

فلومينينسي أقصى إنتر ميلان الإيطالي في دور الـ 16، والآن أقصى الهلال.

وسيلعب ضد تشيلسي ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية الهلال السعودي
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