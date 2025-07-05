على 5 أيام بسبب ريال مدريد.. الكشف عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني

السبت، 05 يوليه 2025 - 11:30

كتب : FilGoal

أردا جولر - ترينت ألكساندر أرنولد - ريال مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مباريات الجولة الأولى من الدوري لموسم 2025/2026.

وتقام الجولة بشكل استثنائي على 5 أيام بدلا من ثلاثة أو أربعة في الطبيعي بسبب ريال مدريد.

وينطلق الدوري يوم الجمعة 15 أغسطس المقبل بمواجهة جيرونا ضد رايو فايكانو.

أخبار متعلقة:
الكشف عن قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2025/2026 تقرير: برشلونة يتلقى إخطارا من رابطة الدوري الإسباني عن موقف الفريق بسوق الانتقالات الإسبان يتوافدون.. رومانو: كومو يقترب من ضم خيسوس رودريجيز كازورلا فاز بأكبر مباراة في مسيرته.. ريال أوفييدو يعود إلى الدوري الإسباني

وتنتهي الجولة بمواجهة ريال مدريد ضد أسوسونا يوم الثلاثاء 19 أغسطس.

ويلعب ريال مدريد مباراته يوم الثلاثاء للحصول على أيام راحة إضافية تحسبا لوصوله لنهائي كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو الحالي أي ما يقارب الشهر قبل انطلاق الدوري.

ويجب على اللاعبين الحصول على 3 أسابيع كفترة راحة مناسبة قبل عقب نهاية الموسم قبل التدريب استعدادا للموسم الجديد وهي ما لم يحصل عليا لاعبو ريال مدريد بشكل كامل حتى الآن.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند مساء اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويفتتح برشلونة موسمه بمواجهة ريال مايوركا خارج ملعبه يوم السبت 16 أغسطس.

وجاءت مواعيد الجولة الأولى بالكامل كالتالي:

الجمعة 15 أغسطس

جيرونا × رايو فايكانو.. 7:00 مساء.

فياريال × ريال أوفييدو.. 9:30 مساء.

السبت 16 أغسطس

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.. 5:00 مساء

ريال مايوركا × برشلونة.. 7:30 مساء.

فالنسيا × ريال سوسيداد.. 9:30 مساء.

الأحد 17 أغسطس

سيلتا فيجو × خيتافي.. 5:00 مساء.

أتلتيك بلباو × إشبيلية.. 7:30 مساء.

إسبانيول × أتليتكو مدريد.. 9:30 مساء.

الإثنين 18 أغسطس

إلتشي × ريال بيتيس.. 9:00 مساء.

الثلاثاء 19 أغسطس

ريال مدريد × أوساسونا.. 9:00 مساء.

وكان برشلونة قد توج بالنسخة الأخيرة من الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني ريال مدريد
نرشح لكم
تشابي ألونسو يكشف موقف مبابي من المشاركة ضد دورتموند ويليامز بعد تجديد تعاقده: لا شيء أهم من الاستماع إلى صوت قلبك ذا أثلتيك: ريال مدريد يبدي مرونة لرحيل رودريجو.. وأرسنال يبدأ المفاوضات تقرير: برشلونة يتلقى إخطارا من رابطة الدوري الإسباني عن موقف الفريق بسوق الانتقالات "نُشكل المستقبل".. برشلونة يكشف عن قميصه الجديد كورتوا: من يصدق ما يقال على تويتر عن كأس العالم لا يفهم كرة القدم جونزالو جارسيا: رونالدو قدوتي.. وبهذه الطريقة سجلت في يوفنتوس ألونسو: فالفيردي لاعب متكامل وريال مدريد يتحسن من مباراة إلى أخرى
أخر الأخبار
بيلينجهام: أرنولد يحاول التماسك بشأن جوتا.. وتنتظرنا مهمة صعبة أمام دورتموند 26 دقيقة | كأس العالم للأندية
الصفقة الثالثة.. إنتر يتعاقد مع يوان بوني مهاجم بارما 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتفاق يعيد جراي إلى إنجلترا من بوابة برمنجهام ساعة | سعودي في الجول
هيركوليز: الفوز على الهلال جاء بسبب العمل الجاد.. والأفضل بالنسبة لنا لم يأت بعد ساعة | كأس العالم للأندية
على 5 أيام بسبب ريال مدريد.. الكشف عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
ريكورد: ليفربول قرر دفع العامين المتبقين في عقد جوتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات السبت 5 يوليو - بايرن ضد باريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند 2 ساعة | كأس العالم للأندية
إستيفاو: بالميراس سيظل دائما في قلبي 5 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/articles/508673/على-5-أيام-بسبب-ريال-مدريد-الكشف-عن-مواعيد-مباريات-الجولة-الأولى-من-الدوري-الإسباني