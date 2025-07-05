على 5 أيام بسبب ريال مدريد.. الكشف عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مباريات الجولة الأولى من الدوري لموسم 2025/2026.

وتقام الجولة بشكل استثنائي على 5 أيام بدلا من ثلاثة أو أربعة في الطبيعي بسبب ريال مدريد.

وينطلق الدوري يوم الجمعة 15 أغسطس المقبل بمواجهة جيرونا ضد رايو فايكانو.

وتنتهي الجولة بمواجهة ريال مدريد ضد أسوسونا يوم الثلاثاء 19 أغسطس.

ويلعب ريال مدريد مباراته يوم الثلاثاء للحصول على أيام راحة إضافية تحسبا لوصوله لنهائي كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو الحالي أي ما يقارب الشهر قبل انطلاق الدوري.

ويجب على اللاعبين الحصول على 3 أسابيع كفترة راحة مناسبة قبل عقب نهاية الموسم قبل التدريب استعدادا للموسم الجديد وهي ما لم يحصل عليا لاعبو ريال مدريد بشكل كامل حتى الآن.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند مساء اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويفتتح برشلونة موسمه بمواجهة ريال مايوركا خارج ملعبه يوم السبت 16 أغسطس.

وجاءت مواعيد الجولة الأولى بالكامل كالتالي:

الجمعة 15 أغسطس

جيرونا × رايو فايكانو.. 7:00 مساء.

فياريال × ريال أوفييدو.. 9:30 مساء.

السبت 16 أغسطس

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.. 5:00 مساء

ريال مايوركا × برشلونة.. 7:30 مساء.

فالنسيا × ريال سوسيداد.. 9:30 مساء.

الأحد 17 أغسطس

سيلتا فيجو × خيتافي.. 5:00 مساء.

أتلتيك بلباو × إشبيلية.. 7:30 مساء.

إسبانيول × أتليتكو مدريد.. 9:30 مساء.

الإثنين 18 أغسطس

إلتشي × ريال بيتيس.. 9:00 مساء.

الثلاثاء 19 أغسطس

ريال مدريد × أوساسونا.. 9:00 مساء.

وكان برشلونة قد توج بالنسخة الأخيرة من الدوري الإسباني.