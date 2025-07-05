مواعيد مباريات السبت 5 يوليو - بايرن ضد باريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند
السبت، 05 يوليه 2025 - 10:31
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 5 يوليو والقنوات الناقلة.
كأس العالم للأندية
باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ.. 7:00 مساء - إم بي سي مصر 2.
ريال مدريد × بوروسيا دورتموند.. 11:00 مساء - تطبيق دازن.
نهائي كأس الجزائر
اتحاد العاصمة × شباب بلوزداد.. 7:00 مساء.
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