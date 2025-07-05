مواعيد مباريات السبت 5 يوليو - بايرن ضد باريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند

السبت، 05 يوليه 2025 - 10:31

كتب : FilGoal

بايرن - باريس

تستكمل اليوم مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 5 يوليو والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

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باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ.. 7:00 مساء - إم بي سي مصر 2.

ريال مدريد × بوروسيا دورتموند.. 11:00 مساء - تطبيق دازن.

نهائي كأس الجزائر

اتحاد العاصمة × شباب بلوزداد.. 7:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس العالم الأندية ريال مدريد بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان
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