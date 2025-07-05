كومباني: مواجهة باريس سان جيرمان تحدي كبير لنا

شدد فينسنت كومباني المدير الفني لـ بايرن ميونيخ على صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات ربع نهائي البطولة المقامة في أمريكا.

وقال المدرب البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي: "باريس سان جيرمان هو بطل دوري أبطال أوروبا، خصم قوي وحقق نجاحات كبيرة مؤخرا، وأتوقع أن يكونوا في أفضل حالاتهم، اللقاء تحدي كبير لنا، وأستمتع بمواجهة أفضل الخصوم وهذا سبب وجودنا هنا".

وأضاف "كل شيء يمكنه أن يتطور، نحاول تطبيق ذلك مع المدافعين وكذلك المهاجمين، نعمل على الدفاع عن منطقنا جزائنا أمام خصوم أقوياء، لدي الكثير من الخبرات التي يمكنني مشاركتها".

وأتم "نمر بفترة جيدة وكل اللاعبين تقريبا في حالة بدنية لائقة بنسبة 100%، وهو أمر مهم جدا لمباراة مهمة، نحن مستعدون، وسنلعب أمام فريق فاز بكل شيء الموسم الماضي، وهذا فقط يزيد حماسنا".

وحقق باريس سان جيرمان ثلاثية تاريخية الموسم المنقضي بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة المرتقبة مع الفائز من مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نصف النهائي.

وحجز فريقا تشيلسي وفلومينينسي بطاقة التأهل لنصف النهائي وسيلتقيا سويا يوم الثلاثاء المقبل في المربع الذهبي.