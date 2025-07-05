كومباني: مواجهة باريس سان جيرمان تحدي كبير لنا

السبت، 05 يوليه 2025 - 07:30

كتب : FilGoal

كومباني - بايرن ميونيخ

شدد فينسنت كومباني المدير الفني لـ بايرن ميونيخ على صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات ربع نهائي البطولة المقامة في أمريكا.

وقال المدرب البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي: "باريس سان جيرمان هو بطل دوري أبطال أوروبا، خصم قوي وحقق نجاحات كبيرة مؤخرا، وأتوقع أن يكونوا في أفضل حالاتهم، اللقاء تحدي كبير لنا، وأستمتع بمواجهة أفضل الخصوم وهذا سبب وجودنا هنا".

أخبار متعلقة:
سكاي: ليفربول يرفض عرض بايرن لضم لويس دياز بيلد: بايرن ميونخ يجهز عرضه الأول لـ لويس دياز سكاي: شتوتجارت لم يطلب 100 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه.. وهذا موقف بايرن الأكثر غزارة حتى الآن.. بايرن ميونيخ يجتاز فلامنجو في موقعة الأهداف الستة

وأضاف "كل شيء يمكنه أن يتطور، نحاول تطبيق ذلك مع المدافعين وكذلك المهاجمين، نعمل على الدفاع عن منطقنا جزائنا أمام خصوم أقوياء، لدي الكثير من الخبرات التي يمكنني مشاركتها".

وأتم "نمر بفترة جيدة وكل اللاعبين تقريبا في حالة بدنية لائقة بنسبة 100%، وهو أمر مهم جدا لمباراة مهمة، نحن مستعدون، وسنلعب أمام فريق فاز بكل شيء الموسم الماضي، وهذا فقط يزيد حماسنا".

وحقق باريس سان جيرمان ثلاثية تاريخية الموسم المنقضي بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة المرتقبة مع الفائز من مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نصف النهائي.

وحجز فريقا تشيلسي وفلومينينسي بطاقة التأهل لنصف النهائي وسيلتقيا سويا يوم الثلاثاء المقبل في المربع الذهبي.

كومباني بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
نرشح لكم
إستيفاو: بالميراس سيظل دائما في قلبي لويس إنريكي: لا نفكر في الانتقام من بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية مدرب بالميراس يكشف سبب الخسارة من تشيلسي بالمر: متحمسون لانضمام إستيفاو في تشيلسي ماريسكا: مباراة صعبة مثلما توقعنا.. وسعيد لأن إستيفاو سجل مواجهة برازيلية جديدة.. تشيلسي لنصف نهائي مونديال الأندية بهدف عكسي ضد بالميراس أمام فريقه المستقبلي.. إستيفاو يهز شباك تشيلسي وينضم لقائمة أصغر المسجلين في مونديال الأندية الإنجليزي العاشر.. بالمر يهز الشباك لأول مرة منذ 172 يوما أمام بالميراس
أخر الأخبار
إستيفاو: بالميراس سيظل دائما في قلبي ساعة | كأس العالم للأندية
لويس إنريكي: لا نفكر في الانتقام من بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
كومباني: مواجهة باريس سان جيرمان تحدي كبير لنا ساعة | كأس العالم للأندية
ميشو عمارة يعرض خدماته على أندية الدوري المصري 2 ساعة | القسم الثاني
مدرب بالميراس يكشف سبب الخسارة من تشيلسي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
بالمر: متحمسون لانضمام إستيفاو في تشيلسي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ماريسكا: مباراة صعبة مثلما توقعنا.. وسعيد لأن إستيفاو سجل 2 ساعة | كأس العالم للأندية
مواجهة برازيلية جديدة.. تشيلسي لنصف نهائي مونديال الأندية بهدف عكسي ضد بالميراس 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/articles/508668/كومباني-مواجهة-باريس-سان-جيرمان-تحدي-كبير-لنا