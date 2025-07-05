ميشو عمارة يعرض خدماته على أندية الدوري المصري

عرض محمود إبراهيم "ميشو عمارة" مدافع نادي القناة خدماته على أندية الدوري المصري.

محمود إبراهيم ميشو النادي : القنـــاة

وأنهى القناة الموسم في المركز السادس بدوري المحترفين دون أن يلحق بركب المتأهلين للدوري الممتاز.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "فيسبوك":

"فعلت ما بوسعي أمام الله وأمام ضميري.

6 مواسم أخذت بكل الأسباب أن ألعب في الدوري الممتاز لكن ربنا أمرنا بالسعي وليس النتيجة لأنه أعلم بما هو خير لنا لكن أنا ما زلت هنا وتيسير الله سيأتي في توقيته.

عُرض عليّ الكثير وكنت بحاجة للخطوة لكن قررت المجازفة وأخذ المخاطرة بدلا من المرة الواحدة مرتين، وهناك كواليس كثيرة من أجل تحقيق هدف من أهدافي وأحلامي وهي اللعب في الدوري الممتاز.

وهذه هي كرة القدم، ليس شرطا أن 1+1=2 بالعكس ربما تكون النتيجة سلبية، أريد توضيح أيضا.

الحمد لله نسأل الله القوة ومواصلة السعي مرة أخرى لأنه سيعوضنا بالخير وهذا الكلام عن ثقة ويقين في الله.

شكرا لمن تواصلت معه ولم يرد ولمن حاول يساعد ولمن سمع ولم يرد، كلنا أسباب في البداية والنهاية ليس إلا.

غدا سننجح وسنلعب في الدوري الممتاز وأكثر، سيرتي الذاتية في أول تعليق على مدار الـ 6 مواسم الماضية".

وانضم ميشو لمنتخب مصر للمحليين تحت قيادة وائل رياض لكنه لم يستطع التأهل لنهائيات أمم إفريقيا للمحليين بعد الخسارة من جنوب إفريقيا في الملحق.

صاحب الـ 27 عاما بدأ مسيرته في ناشئين الأهلي وانضم بعد ذلك للمصرية للاتصالات ثم القناة.