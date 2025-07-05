تشابي ألونسو يكشف موقف مبابي من المشاركة ضد دورتموند

السبت، 05 يوليه 2025 - 04:14

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

كشف تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد موقف كيليان مبابي من المشاركة أمام بوروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان في ختام مباريات دور الـ 8 في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة اليوم السبت.

وقال الإسباني في المؤتمر الصحفي: "قبل أن أبدا أود تقديم أحر التعازي لعائلة ديوجو جوتا، هذا خبر محزن للجميع".

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وأضاف "نريد مواصلة التقدم والمباراة المقبلة ضد دورتموند أحد أفضل الفرق في أوروبا وستكون مباراة قوية".

وأكمل "مبابي يشعر بالتحسن وتدرب جيدا خلال آخر 3 أيام وسنقرر موقفه صباح الغد".

وردا على سؤال هل يمكن أن يلعب مبابي بجوار جونزالو، أجاب قائلا: "نعم، يعتمد الأمر على اللحظة وما نحتاجه وهما يكملان بعضهما البعض، وإذا استدعى الأمر لا استبعده إطلاقا".

ويتألق الشاب في البطولة إذ سجل جونزالو جارسيا 3 أهداف حتى الآن بقميص الملكي في ظل غياب مبابي بسبب الإعياء الذي أصابه منذ السفر لأمريكا.

وواصل "اللعب بـ 3 مدافعين؟ أعتقد أن تشواميني قادر على أن يكون أفضل، بطريقة أو بأخرى في مرحلة ما. هذا التنوع يمنحنا خيارات أكثر".

وأتم "فترات توقف المباراة لشرب الماء؟ لا أرفضها، لكن في الظروف العادية لا أعلم إذا كانت أفضل خيار".

وتأهل ريال مدريد لربع النهائي بالفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان.

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