انتهت كأس العالم للأندية - بالميراس (1)-(2) تشيلسي.. تأهل البلوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بالميراس البرازيلي ضد تشيلسي الإنجليزي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويبدأ اللقاء في الرابعة فجرا على ملعب لينكولن فايننتشال فيلد في مدينة فلالديفيا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع فلومينينيسي البرازيلي في نصف النهائي بعدما تفوق على الهلال بنتيجة 2-1.

يذكر أن الفريق المتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية سيحصد 21 مليون دولار إضافية تضاف لخزائنه.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

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انتهت

ق 85: بينية طولية وباولينيو يصل لمنطقة الجزاء ويراوغ ويسدد كرة أرضية تمر بجوار القائم.

ق 83: جووول مالو جوستو يسجل الثاني لتشيلسي بتسديدة ارتطمت بقدم المدافع وغالطت الحارس وسكنت الشباك.

ق 64: آلان يطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

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ق 53: جوووول إستيفاو يسجل التعادل بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: عرضية من إستيفاو ورأسية فاندرلان يتصدى لها سانشيز بسهولة

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FROM A NEARLY IMPOSSIBLE ANGLE!



ESTÊVÃO scores a massive goal, first one in the tournament and against the club he's joining!@Palmeiras 1 - @ChelseaFC 1 pic.twitter.com/CQpkWky1K0 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

ق 16: جوووول أووول بالمر يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء ويعلن أول أهداف البلوز

ق 4: ويفرتون يتصدى لتسديدة قوية من كول بالمر

بداية اللقاء