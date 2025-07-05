سان ماكسيمان: حاولوا إعطائي منشطات في فنربخشة

كشف الفرنسي آلان سان ماكسيمان لاعب فنربخشة التركي العديد من الأسرار التي أحاطت به خلال الموسم الماضي.

وأعير الفرنسي صاحب الـ 28 عاما من أهلي جدة لفنربخشة التركي في الموسم المنقضي.

وقال سان ماكسيمان عبر بودكاست Zack En Roue Libre: "هناك الكثير من المغامرات اليومية التي أحاطت بي، مشاكل مالية ووعود فارغة، أستطيع كتابة كتاب عما مررت به".

وأضاف "عندما عانى والدي من المرض رفض مسؤولي النادي سفري من أجل أن أكون معه، أين الجانب الإنساني؟ أنا في أضعف فتراتي النفسية".

وأكمل "عندما تسمع صوت أولادك يصرخون في الهاتف بسبب احتجازهم من مسؤولي الهجرة ويُمنع مرورهم ويتم تهديدهم، الأمر لا يحتمل التفكير".

وأتم "حاولوا إعطائي منشطات، الناس لا يعرفون لأن لا أحد يتحدث، وهددوني إذا أفصحت عن الأمر، يحاولون خداعك بأشياء لا معنى لها. هذه أشياء أثرت بي بشدة. لا يُمكن اللعب في ظروف جيدة كهذه".

وخاض الفرنسي 31 مباراة بقميص الكناري التركي سجل 4 وصنع 5 في جميع المسابقات.

من جانبه أصدر نادي فنربخشة بيانا للرد على التصريحات جاء كالتالي:

"تابعنا بدهشة تصريحات آلان سانت ماكسيمان الذي ارتدى قميصنا في موسم 2024-2025، على منصات التواصل الاجتماعي.

إن تحريف الرياضي للحقائق المتعلقة بعملية العلاج التي خضع لها بعد تعرضه لمشكلة صحية هو محاولة لتشويه سمعة نادينا.

بصفتنا نادي فنربخشة نود أن نبلغ الجمهور بأننا سنستخدم جميع حقوقنا القانونية ضد أي تضليل أو بيانات محرفة تتعلق بسمعتنا المؤسسية".

ZORUNLU AÇIKLAMA 2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2025

وخاض الفرنسي 31 مباراة بقميص الكناري التركي سجل 4 وصنع 5 في جميع المسابقات.

وسيعود الجناح الفرنسي لتمثيل أهلي جدة السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.