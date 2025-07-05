التشكيل - مباراة مفصلية لـ إستيفاو بين بالميراس وتشيلسي

أجرى أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس البرازيلي تغييرات في الدفاع لتعويض الغيابات أمام تشيلسي الإنجليزي في ثاني مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويبدأ اللقاء في الرابعة فجرا على ملعب لينكولن فايننتشال فيلد في مدينة فلالديفيا.

ويبدأ برونو وميكائيل في قلب الدفاع لتعويض غياب جوستافو جوميز للإيقاف وموريلو للإصابة، فيما يبدأ فاندرلان كظهير أيسر لتعويض غياب خواكين بيكيريز بسبب الإيقاف.

في المقابل دفع إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي بالقوة الهجومية الضاربة بتواجد الرباعي: كريستوفر نكونكو وكول بالمر وبيدرو نيتو وليام ديلاب.

ويجلس جواو بيدرو صفقة البلوز الجديدة والمنضم من برايتون الإنجليزي على مقاعد البدلاء في ظهوره الأول مع الفريق.

وستكون تلك المباراة مفصلية في مشوار إستيفاو موهبة بالميراس، فإذا خسر سينتقل لتشيلسي بعد المباراة، وإذا فاز فإنه سيقصي فريقه المستقبلي من البطولة.

وجاء تشكيل بالميراس

حراسة المرمى: ويفرتون

الدفاع: أجوستين جايي - برونو فوكس - ميكائيل– فاندرلان

الوسط: ريتشارد ريوس – إيمليانو مارتينيز – آلان

الهجوم: إستيفاو – فيتور روكي – فاكوندو توريس

فيما جاء تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو - ناثانيل تشالوباه – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

الوسط: رييس جيمس – إنزو فيرنانديز

أمامهما: كريستوفر نكونكو – كول بالمر – بيدرو نيتو

الهجوم: ليام ديلاب

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع فلومينينيسي البرازيلي في نصف النهائي بعدما تفوق على الهلال بنتيجة 2-1.

يذكر أن الفريق المتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية سيحصد 21 مليون دولار إضافية تضاف لخزائنه.