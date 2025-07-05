مدرب فلومينينسي: هكذا أوقفنا الهلال

السبت، 05 يوليه 2025 - 02:23

كتب : FilGoal

ريناتو جاوتشو المدير الفني لـ فلومينينسي البرازيلي

أوضح ريناتو جاوتشو المدير الفني لـ فلومينينسي كيف أوقف الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

وتأهل الفريق البرازيلي بالفوز 2-1 على الهلال السعودي في أولى مباريات ربع نهائي مونديال الأندية.

وقال المدرب البرازيلي عبر موقع فيفا: "كنت أعلم مدى صعوبة المباراة، كانت مباراة قوية وساخنة، وضعت تشكيل فريقي بنفس الطريقة التي واجهنا بها إنتر".

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وأضاف "سيطرنا على اللقاء ثم استقبلنا التعادل، لكن أسلوب اللاعبين والتزامهم كانا كافيين للعبور والفوز باللقاء".

فيما أكمل حديثه قائلا خلال المؤتمر الصحفي: "الهلال فريق قوي، يملك جودة عالية ومنظم للغاية، لديهم 3-4 لاعبين برازيليين، لكننا عطلنا لهم نقاط قوتهم، تحديدا قوتهم الكرات الهوائية".

وأتم مازحا "يصفني اللاعبين بالعبقري، احتفلنا بعد المباراة وغدا سنكمل شهر خارج بلادنا لذلك هذا المناخ العائلي بالفريق مهم، بعد المباراة الماضية كنا نرقص ونغني وسنرى ما سنفعل اليوم".

فلومينينسي أقصى إنتر ميلان الإيطالي في دور الـ 16، والآن أقصى الهلال.

وفي حال فوز تشيلسي على بالميراس، سيصطدم فلومينينسي بصاحب اللون الأزرق الثالث على التوالي في الأدوار الإقصائية للبطولة.

ويستمر ربع النهائي بمواجهات تشياسي ضد بالميراس، وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ، وريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند.

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