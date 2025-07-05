كوليبالي: الخسارة بهذه الطريقة مخزية.. والحكم لم يؤد عمله كما يجب وكان وقحا

السبت، 05 يوليه 2025 - 02:16

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - الهلال

صب كاليدو كوليبالي لاعب فريق الهلال غضبه على الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه ضد فلومينينسي البرازيلي بعد توديع كأس العالم للأندية.

وودع الزعيم السعودي المنافسات مبكرا بالخسارة 2-1 أمام فلومينينسي البرازيلي في أولى مباريات ربع النهائي.

وقال السنغالي في تصريحات للصحفيين عقب نهاية اللقاء: "كانت مباراة صعبة أمام فريق يتسم بالأسلوب الدفاعي، حاولوا السيطرة على اللقاء وحاولنا تقديم أفضل ما لدينأ، سجلوا وتعادلنا في الشوط الثاني، وفعلنا كل شيء للفوز لكنهم سجلوا".

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وأضاف "هذا مؤسف لأننا قدمنا مباراة جيدة وحاولنا الفوز وربما كنا نستحق أكثر".

وعن الأداء التحكيمي قال: "أعتقد أن لنا ركلة جزاء والعالم كله رآها، ولا أفهم لماذا لم يذهب الحكم لمراجعة تقنية الفيديو، لا أفهم ذلك، لكن أحيانا عليك تقبل كل شيء، والخسارة بهذه الطريقة مخزية لأننا فعلنا ما بوسعنا، لأنها فرصة العمر بالنسبة لنا".

وأكمل "بالنسبة لي الحكم لم يؤدِ عمله كما يجب وكان وقحا حتى بين الشوطين، لأنه جاء إلينا وتحدث بأسلوب سيء. لا أفهم لماذا هذا العداء تجاهنا".

وأتم "فخور جدا بالفريق وأظهرنا أشياءً جيدة في البطولة، ونشعر بالحزن للتوديع لكن سنواصل العمل بجد".

فلومينينسي أقصى إنتر ميلان الإيطالي في دور الـ 16، والآن أقصى الهلال.

وفي حال فوز تشيلسي على بالميراس، سيصطدم فلومينينسي بصاحب اللون الأزرق الثالث على التوالي في الأدوار الإقصائية للبطولة.

ويستمر ربع النهائي بمواجهات تشياسي ضد بالميراس، وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ، وريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند.

كاليدو كوليبالي الهلال كأس العالم للأندية
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