تياجو سيلفا: لم أتخيل هذه اللحظة

أبدى تياجو سيلفا قائد فلومينينسي سعادته بالوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 على حساب الهلال.

وتأهل الفريق البرازيلي بالفوز 2-1 على الهلال السعودي في أولى مباريات ربع نهائي مونديال الأندية.

وقال تياجو سيلفا لاعب فلومينينسي البرازيلي عبر شبكة DAZN: "سعيد للغاية وفخور بالفريق، ليس من السهل اللعب في هذه المسابقة والوصول لنصف النهائي".

وأردف "لم أتخيل هذه اللحظة، سعيد للغاية للفريق ولنفسي وبالأداء".

وأتم "إنها لحظة لا توصف. لو سألت منذ قليل إن كنا سنصل إلى هنا، في نصف النهائي، لما صدقت ذلك، كان الأمر بعيدا جدا. نحن نعلم حجم القوة المالية لتلك الفرق، الفارق هائل، بل ومذهل".

فلومينينسي أقصى إنتر ميلان الإيطالي في دور الـ 16، والآن أقصى الهلال.

وفي حال فوز تشيلسي على بالميراس، سيصطدم فلومينينسي بصاحب اللون الأزرق الثالث على التوالي في الأدوار الإقصائية للبطولة.