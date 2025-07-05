مؤتمر إنزاجي: لا أستطيع لوم اللاعبين.. ونحتاج إلى تقوية فريق الهلال بالكامل

السبت، 05 يوليه 2025 - 01:56

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - الهلال

أثنى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ الهلال السعودي على ما قدمه لاعبي فريقه خلال كأس العالم للأندية 2025.

وودع الزعيم السعودي المنافسات مبكرا بالخسارة 2-1 أمام فلومينينسي البرازيلي في أولى مباريات ربع النهائي.

وقال الإيطالي في المؤتمر الصحفي: "فخور بالفريق، باركت لهم، قدموا قلوبهم وأرواحهم في المباريات الـ 5 وأعطوا كل ما لديهم".

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وأضاف "في الشوط الثاني، كنا نستحق المزيد، ولكن هذه النتيجة، ولا أستطيع لوم اللاعبين، وقدمنا كل ما لدينا".

وواصل "نعلم أننا نحتاج إلى تقوية الفريق بالكامل، وكل اللاعبين الذين معي أنا سعيد بأدائهم ولعبنا 5 مباريات ممتازة ونشعر بالإحباط والغضب اليوم، وهناك بعض القرارات التحكيمية لم نقبلها".

وتابع "كأس العالم للأندية لحظة مفصلية لي لمعرفة مستوانا وكيف يتدرب اللاعبين، وأعد الجماهير به أننا سنخوض موسم رائع".

وأتم "في نهاية الشهر سنذهب للنمسا ثم سنذهب لكأس السوبر وكان مهم أن نلعب بهذه البطولة كطاقم فني".

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات كاس السوبر السعودي التي تقام في هونج كونج

وأسفرت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي اصطدام اتحاد جدة بطل الدوري بالنصر، فيما يلعب الهلال ضد القادسية.

ويلعب النصر ضد اتحاد جدة يوم 19 أغسطس، فيما يلعب الهلال أمام القادسية في اليوم التالي.

وتقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.

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