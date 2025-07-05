خبر في الجول – المقاولون يتفق مع حامد لضمه لـ 3 مواسم

توصل نادي المقاولون العرب إلى اتفاق مع محمد حامد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المقاولون اتفق مع حامد مدافع إنبي السابق بعد انتهاء عقده لضمه لمدة 3 مواسم.

وكان المقاولون العرب اتفق مع محمود أبو جودة لضمه في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في 19 مباراة مع حرس الحدود في الموسم المنقضي ولم يسجل أي هدف.

وأيضا انتقل محمود الطنطاوي "دعبسة" إلى المقاولون العرب.

وكشف دعبسة في تصريحات خاصة في وقت سابق لـ FilGoal.com عن تفاصيل تعاقده مع فريق المقاولون العرب في صفقة انتقال حر بنهاية عقده مع فريق كهرباء الإسماعيلية.

وأوضح دعبسة: "انتقلت إلى المقاولون العرب لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، بعد المشاركة في تحقيق حلم كهرباء الإسماعيلي بالتأهل للدوري الممتاز".

ولعب دعبسة لأندية دكرنس وبايونيرز وزد وبتروجت وبروكسي وكهرباء الإسماعيلية.

وتعليقا على انضمامه للمقاولون العرب، قال: "طموحي هو تجديد الطموح لكل فترة لكي أحقق أهدافي والانضمام إلى المنتخب الأول".

وسجل دعبسة ٩ أهداف مع فريقه السابق كهرباء الإسماعيلية ساهمت في صعود الفريق للدوري الممتاز.

ويشارك اللاعب في مركز الجناح الأيسر.

وتأهلت فرق وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.