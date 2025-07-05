كادينا سير: بعد فشل صفقة نيكو ويليامز.. راشفورد ينتظر اتصال برشلونة

السبت، 05 يوليه 2025 - 00:50

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد مع أستون فيلا ضد ليفربول

انتعشت آمال ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد في الانتقال إلى برشلونة.

وبحسب إذاعة كادينا سير فإن راشفورد يرغب في الذهاب إلى برشلونة وينتظر تحرك النادي بعد فشل صفقة نيكو ويليامز.

على الجانب الآخر يدرس النادي ضمه على سبيل الإعارة مع حق الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وأعلن نادي أتلتيك بلباو تجديد عقد جناحه الدولي نيكو ويليامز، ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2035.

وشهد العقد الجديد رفع قيمة الشرط الجزائي لأكثر من 50% مقارنة بالعقد السابق.

ويليامز كان يرتبط بعقد مع أتلتيك بلباو حتى 30 يونيو 2027.

فيما كانت تبلغ قيمة الشرط الجزائي 64 مليون يورو.

عقد ويلياميز الجديد سيمتد حتى 2035 وقيمة الشرط الجزائي ستبلغ 128 مليون يورو.

وأعار مانشستر يونايتد مهاجم الفريق يناير الماضي إلى أستون فيلا الإنجليزي.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا في 17 مباراة، وسجل 4 أهداف وصنع 6.

ويمتد عقد راشفورد مع يونايتد حتى صيف 2028.

ماركوس راشفورد برشلونة مانشستر يونايتد
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