خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع كمال السيد لضمه

السبت، 05 يوليه 2025 - 00:40

كتب : عمرو نبيل

هدف عبد الله السعيد - الزمالك - الإسماعيلي - كمال السيد

توصل نادي مودرن سبورت إلى اتفاق مع كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلي السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت اتفق مع السيد للتعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الإسماعيلي لـ 3 مواسم.

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق إتمام مودرن سبورت أيضا اتفاقه مع المنصورة بشأن ضم محمد يسري مدافع الفريق بعدما ارتبط بالانتقال للزمالك في وقت سابق.

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ومن المقرر أن ينضم محمد يسري إلى نادي مودرن سبورت، بعدما كان محط أنظار نادي الزمالك.

وسينضم يسري صاحب الـ21 عاما الذي يجيد في مركزي قلب الدفلع ووسط الملعب لمودرن سبورت لمدة 4 سنوات.

وتعاقد مودرن سبورت مع كل من محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، ورشاد المتولي صانع ألعاب بتروجت.

كما تعاقد مع عماد حمدي قادما من الإسماعيلي ليصبح ثالث صفقات مودرن سبورت الصيفية.

يأتي ذلك بعد تعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد، خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق للفريق.

كمال السيد الإسماعيلي ميركاتو مودرن سبورت
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